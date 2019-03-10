الرئيس الفرنسي يهاجم السعودية والسبب..؟

2019/03/10 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السعودية، وانتقد ممارسة المملكة ضد الناشطات السعوديات المدافعات عن حقوق المرأة. وقال ماكرون، خلال كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إنه

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