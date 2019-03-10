“الخلايا الدائمة” لـ “داعش” تربك أمن الموصل

2019/03/10 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت الهجمات التي شهدتها مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، ومناطق أخرى في المحافظة أخيراً، قلق مسؤولين وسياسيين عراقيين وضباط ميدانيين وصفوا تلك

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