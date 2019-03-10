لجنة تحقيقية عليا من الحشد تصل مخمور للتحقيق في الاعتداء الأخير

2019/03/10 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت قيادة المحور الشمالي في الحشد الشعبي، الأحد، عن وصول لجنة تحقيقيهة عليا من هيئة الحشد الشعبي للتحقيق في حادثة الاعتداء على عناصر اللواء 15 في الحشد، مشيرة الى انها قطعت الطريق بشكل مؤقت لحين تأمينه بشكل تام.وقال المتحدث باسم المحور علي الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/ إن “لجنة عليا من هيئة الحشد الشعبي […]

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