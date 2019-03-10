2019/03/10 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اطباء ذي قار يهددون بغلق عياداتهم ما لم تعتذر البلدية لهم ويمنحوا اراضي سكنية

يتبع..





شبكة اخبار الناصرية:اطباء ذي قار يهددون بغلق عياداتهم ما لم تعتذر البلدية لهم ويمنحوا اراضي سكنيةيتبع..

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