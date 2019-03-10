مصرع واصابة ثلاثة اشخاص بمشاجرة في حلبجة

2019/03/10 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بمصرع شرطيين اثر مشادة، وسط سوق مدينة حلبجة.

وابلغ مصدر امني شفق نيوز بأن مشادة كلامية وقعت ليلة امس الاربعاء وسط سوق مدينة حلبجة، تطورت الى اطلاق نار اسفر عن مصرع شرطيين اثنين، وهما (أ.



ج.



ح) ويبلغ من العمر 35 سنة، ويسكن حي باموك، والاخر (ب.



ص.



ق) يبلغ من العمر 34 سنة، ويسكن حي شيخ اسماعيل حلبجيي.

وبين ان المتهم يدعى (أ.



ن.



أ)، يبلغ من العمر 32 سنة، ويسكن حي عين شيخ حلبجيي، اصيب بجروح وتم القاء القبض عليه، موكدا ان الشرطة فتحت تحقيقا بالحادث وفق المادة 406 من قانون العقوبات.

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