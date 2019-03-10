وفد من كوردستان يزور بغداد لبحث رواتب البيشمركة

2019/03/10 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزور وفد من إقليم كوردستان العاصمة العراقية بغداد لبحث موضوع رواتب البيشمركة.

وقال الفريق جبار ياور، أمين عام وزارة البيشمركة في تصريح له، طالعته (باسنيوز)، إن الوفد يتكون من لجنة المحاسبة في وزارة البيشمركة.

وأوضح أن الوفد الكوردي سيجتمع بمسؤولي وزارة الدفاع العراقية للتباحث حول كيفية صرف وتوزيع رواتب البيشمركة.

وبيّن الفريق ياور، أن الوفد سيتوجه إلى بغداد خلال الأيام القليلة القادمة.





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