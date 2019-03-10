(بالصور) بدء اجتماع مجلس قيادة الديمقراطي الكوردستاني

2019/03/10 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ قبل قليل، الاجتماع المرتقب لمجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، برئاسة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، رئيس الحزب.

ويحضر الاجتماع جميع أعضاء المكتب السياسي وأعضاء قيادة الحزب.

ومن المقرر أن يتضمن الاجتماع بحث المساعي الأخيرة لتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، حوارات الديمقراطي الكوردستاني مع الأطراف السياسية الكوردستانية، إلى جانب الاتفاقات التي أبرمها الحزب مع كل من حركة التغيير والاتحاد الوطني الكوردستاني.

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