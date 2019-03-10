عملية امنية واسعة في الموصل ومشارفها للبحث عن عناصر داعش

2019/03/10 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت قيادة عمليات نينوى عملية واسعة للبحث عن فلول عصابات داعش ، داخل مدينة الموصل وعلى مشارفها .

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