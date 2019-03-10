تظاهرة مرتقبة للإداريين في صحة الديوانية أمام مبنى الوزارة في بغداد غدًا

2019/03/10 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تنسيقية تظاهرات الموظفين الإداريين بدائرة صحة الديوانية عن عزمها تنظيم تظاهرة أمام مبنى وزارة الصحة بالعاصمة بغداد يوم غد الاثنين للضغط على الوزارة للاستجابة لمطالبهم والمتمثلة بزيادة مخصصات الخطورة من 30 إلى 80% ورفع التسكين الوظيفي عن رواتبهم.

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