ارتفاع سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح والاسواق المحلية

2019/03/10 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1200 ديناراً للدولار الواحد، أي 120 الف دينار للمائة دولار.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:سعر البيع للدولار الواحد 1205 دنانير، أي 120 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1195 ديناراً، أي 119 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.انتهى...س ح

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