بالفيديو... ضيف سوداني ينام على الهواء مباشرة

2019/03/10 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو طريف لضيف سوداني، أثناء تواجده على الهواء مباشرة مع إحدى القنوات الإخبارية.

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