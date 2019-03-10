تحطم طائرة إثيوبية على متنها 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم

2019/03/10 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحطمت طائرة إثيوبية، اليوم الأحد، كانت متجهة إلى نيروبي وعلى متنها 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم.

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