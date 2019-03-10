وزيرة يمنية تكشف حصيلة جرائم ميليشيا الحوثي الإيرانية ضد النساء

2019/03/10 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية ابتهاج الكمال، إن ميليشيا الحوثي الإيرانية منذ 21 سبتمبر 2014 تسببت في مقتل 500 امرأة، وإصابة 1950 بإصابات متنوعة، منها 3230 حالة نفسية، و11 حالة تعذيب، و حالة إخفاء قسري.

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