ارتفاع القيمة التسويقية لمحمد صلاح خلال عام .. كم وصلت؟

2019/03/10 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت إحدى الشبكات الإحصائية المتخصصة، في الاقتصاد الرياضي عن ارتفاع القيمة التسويقية لنجم فريق ليفربول محمد صلاح خلال عام.

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