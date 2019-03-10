بعد تصريحه الموتور بعدم رغبة نظامه في إزاحة السعودية.. ظريف: مستعد أزور الرياض!!

2019/03/10 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، استعداده لزيارة المملكة العربية السعودية لإنهاء الخلافات مع طهران والتي انقطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما على خلفية قيام محتجين إيرانيين بإحراق سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد في يناير 2016.

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