2019/03/10 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. تحديد يوم غد موعدا للنظر بدعوى محافظ البصرة ضد رئيس مجلس المحافظة) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. تحديد يوم غد موعدا للنظر بدعوى محافظ البصرة ضد رئيس مجلس المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).