مقتل شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة

2019/03/10 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، عن مقتل شاب برصاص قوات الاحتلال الصهيوني على حاجز عسكري في منطقة غور الأردن في أريحا بالضفة الغربية.وأفادت وكالة “صفا” نقلا عن بيان للوزارة بأن الارتباط الفلسطيني أبلغها باستشهاد المواطن سلامة صلاح سلامة كعابنة (٢٢ عامًا) بعد إطلاق قوات العدو النار عليه قرب أريحا.وزعمت المصادر العبرية أن […]

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