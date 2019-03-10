2019/03/10 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

القت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة 15 ،اليوم الاحد، القبض على سبعة إرهابيين قادمين من سوريا عن طريق ناحية ربيعة.

وذكر بيان صدر عن وكالة الاستخبارات العسكرية تلقته وكالة صدى ،أن “مفارزها في مقر الفرقة 15 رصدت تحركات مجموعة ارهابية مكونة من سبعة إرهابيين قادمين من سوريا قاموا بالتسلل الى العراق حاملين مستمسكات مزورة والقت القبض عليهم في قرية تل حيال بناحية ربيعة- الموصل”.

واضاف ،أن ” 4 من هؤلاء الارهابيين كانوا من العناصر البارزة العاملة بما يسمى ( ديوان الجند في ولاية الانبار ) قبل التحرير”،مشيرا الى أن “الارهابين السبعة من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب”.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تطيح بمجموعة ارهابية بعد تسللها من سوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تطيح بمجموعة ارهابية بعد تسللها من سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).