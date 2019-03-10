المجلس التنسيقي العراقي السعودي يبحث جدول اعمال الاجتماع الموسع في نيسان القادم

2019/03/10 | 11:56

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

عقد المجلس التنسيقي العراقي السعودي اجتماعاً في بغداد لمراجعة الفقرات التي سيتضمنها جدول اعمال الاجتماع المزمع عقده بين الجانبين في نيسان القادم بالعاصمة بغداد.

وبحسب بيان للمجلس تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، أن "الاجتماع الذي عقد في قصر الضيافة حضره المنسق الوطني لفريق المجلس التنسيقي الأمين العام لمجلس الوزراء د.



مهدي العلاق، وممثلو الجهات ذات العلاقة من الهيئات العامة للجمارك، والضرائب، والمنافذ، وعن الجانب السعودي الأمين العام لمجلس التنسيق السعودي عبد الرحمن بن احمد الحربي وممثلين عن وزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة".

واضاف البيان ، ان "الأمين العام لمجلس الوزراء استعرض اتفاقية تطوير المنفذين الحدوديين عرعر وجميمة، ومشروع الارواء في محافظة المثنى، فضلا عن الاتفاق على انشاء المدينة الرياضية التي تبرع بها الملك السعودي".

وتابع البيان، أن "الاجتماع شهد نقاشا حول اهم مذكرات التفاهم المزمع توقيعها مع المملكة العربية السعودية، والاجراءات السابقة لمذكرات التفاهم المنجزة، واليات متابعتها، وصولا لتوقيعها في الاجتماع المشترك المقرر عقده في بغداد في نيسان المقبل".

واوضح، أن "المجتمعون بحثوا عملية حصر السلع من اجل دراسة اعفائها من الجمارك والضرائب، واعتماد شهادات المصادقة وتحديد الجهات المسؤولة عن قطاعات الطاقة والنقل والزراعة لتسهيل اصدار الشهادات الخاصة بمشاريعها، وتحديد أولويات المجلس التنسيقي للاعوام 2019 – 2020".

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