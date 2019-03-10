أعمق حمام سباحة في العالم (صور)

2019/03/10 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل بولندا على تنفيذ أعمق حمام سباحة في العالم، والذي سيذهل الزوار ويجذب السياح.

وفقا لما نشرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، يأتي حمام السباحة الجديد بعمق 45 مترا، ويضم نفقا وفندقا، ومن المقرر أن يتم افتتاحه في الخريف المقبل.سيحطم حمام السباحة الهولندي الرقم القياسي العالمي الذي يحمله آخر في مونتيجروتو تيرمي بإيطاليا، بعمق أكثر من 16 مترا عن الرقم الذي حققه.

سيقام حمام السباحة في مركز في مدينة مسزكزونو بوسط بولندا، على بعد نحو 40 كيلومترًا من العاصمة البولندية وارسو.

وبالرغم من الرقم المذهل إلا أن اللقب سيتم سحبه من الحمام البولندي مباشرة بعد افتتاح آخر في كولشيستر ببريطانيا، والذي سيكون عمقه نحو 50 مترا ومن المقرر افتتاحه بعد ستة أشهر.

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