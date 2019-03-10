2019/03/10 | 11:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واشنطن تعود لاستخدام ملف النازحين كورقة للضغط على الحكومة السورية - تقرير محمد عماد) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: VpfaBJPo4xM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واشنطن تعود لاستخدام ملف النازحين كورقة للضغط على الحكومة السورية - تقرير محمد عماد) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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