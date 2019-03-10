الخطوط الإثيوبية: سقوط طائرة وعلى متنها 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد

2019/03/10 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الإثيوبية لرويترز، سقوط طائرة تابعة للشركة كانت متجهة إلى نيروبي، صباح اليوم الأحد، وعلى متنها 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد.

وقال المتحدث الذي طلب عدم ذكر اسمه “تأكد وقوع الأمر في الساعة 8.44” صباحا بالتوقيت المحلي.

ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على تويتر تعزية لأسر من لقوا حتفهم في تحطم الطائرة.

وقال مكتب أبي أحمد في التغريدة “يقدم مكتب رئيس الوزراء نيابة عن حكومة وشعب إثيوبيا تعازيه الحارة لأسر من فقدوا أحباءهم الذين كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينج 737 التي كانت في رحلة إلى نيروبي في كينيا هذا الصباح”.

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