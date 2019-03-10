2019/03/10 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداعيات كبيرة اصابت المنطقة بعد أسقاط النظام الشمولي في العراق، على أيدي القوات الامريكية وتحالفهم الدولي سيء الصيت ، يصاحبهُ غَدر ابناء جلدتنا من "اخواننا العرب "، ودفعَ العراقيون فاتورة خسائر كبيرة على جميع الاصعدة ، البشرية والمادية والبنيَويَّة ، ولم يَعد للعراق هيبة او سيادة تُذكر ، خاصة بعد تَسلمْ الحاكم بريمر مقاليد الحكم ، أصدر بريمر قرارات مجحفة كانت تعبر بصدق عن عنجهية امريكا ومخاوف اسرائيل من العراق ، فكان حَلْ الجيش العراقي القرار الأكثر تحدياً لأنهاء ملف الأمن بالعراق وجعل البلد يدور في فلك الانفلات الامني وتحول الى غابة صراع سياسي وطائفي لاثبات الوجود والتمدد ، استمر الحال دون معارضة من احد ( بأستثناء من ارتضى ان يكون الوطن اغلى من النفس فأنخرط بفصائل المقاومة المسلحة ضد المحتل ) ، تم بعدها تشكيل مجلس الحكم والذي تشَكل وفق رؤى بريمر الذي كان يمثل الحاكم الفعلي للعراق حينئذ ، لذا اسس مجلس الحكم طبقاً لخارطة التقسيم المُعدَّة مسبقاً وفق نسب سكانية تمثل المذاهب والقوميات والمكونات الاخرى بهدف زرع الشرارة الأولى لانهاء التوافق الوطني وزرع الفتنة وألغاء الهوية الوطنية وأحياء الهوية الطائفية والقومية فأصبح العراقي حينها يتحدث بالانتماء الطائفي والقومي اكثر مما يتحدث عن انتمائه الوطني ، وقد نجح بريمر في طمس الهوية الوطنية واحياء هوية الطوائف وفشل ساسة العراق من التصدي لبريمر ، عجباً نرى ونسمع اليوم الاتهامات المتبادلة بين المتحالفين في الماضي القريب مع بريمر ليقذف احدهم الأخر بالعمالة لامريكا او لغيرها ، وحتى سياسة الاتهامات هي جزء من سياسة التفرقة التي زرعها المحتل ولسان حالهم يقول لن تقوم للعراقين قائمة في ظل ساسة غي قادرين على مغادرة احقاد الماضي.جميعنا يعرف جيداً لو ان العراق بكل طوائفه وقومياته اجتمع بمشروع مقاومة واحد ضد المحتل لكان العراق اليوم سيد العالم ويشار له ولشعبه بالبُنان بالتضحية والإيثار والفداء ضد قوى الظلم والظلالة ، لكن للاسف غلبت المصالح على الثوابت فكان الذي لم نطمح ان يكون ، لم يستمر مجلس الحكم الا عام واحد فكان الوليد المشوه (الدستور ) ناتج لمخاض معركة طائفية قومية كل منهم وضع مخاوفه من الأخر "شريكهُ في الوطن " بالوقت الذي لم يتطرق الدستور الى القوات المحتلة ومالها وماعليها وكيفية تعويض العراق عن الدمار الذي لحق به جراء الاحتلال الهمجي ، كان الامريكان قادرين وببساطة اسقاط صدام وانهاء نظام الحكم او قتله لكنهم أثروا على أنفسهم إلا ان يقتلوا العراق ويمحو اثره ودوره الفاعل في المنطقة ، وقابل عنجهيتهم وخبثهم صمت سياسي من قبل كل المشاركين في العملية السياسية بعد الاحتلال بأختلاف مشاربهم ، مما جعل تمادي العدو يتعدى كل الحدود ليصبع الدستور امراً واقعاً ، على الرغم مما يحمله من الغام وتكريس للتقسيم وطمس للهوية الوطنية وأذكاء للهويات الطائفية والقومية ، بما معناه المحتل ولَدَّ احتلال من نوع أخر بحاجة الى مقاومة من اجل التغير وإلا سنبقى اسرى الخلافات والاختلافات حول أسس تقاسم الوطن والخيرات وفق استحقاق وانتشار الطوائف والمكونات ، (بما معناه جيب ليل وأخذ عتابة ) مثل مايقول المثل الشعبي ، مشكلة بلا نهاية ، كل النهايات السائبة تترك مشاكل كبيرة ونحن فشلنا في احكام النهايات ، والحديث عن بداية تأسيس العملية السياسية قد يحرج كل الاطراف لكن الأهم من ذلك كيف نتخلص من مخلفات الماضي القريب اذا فعلاً تعلمنا من التجربة ان ماتركه المحتل لن يتيح لنا الفرصة بالوصول الى بر الامان بالعراق وشعبه ، بعيداً عن الشعارات الوطنية غير المقرونة بفعل ، نحتاج الى فعل حقيقي ، وهذا الفعل لن يكون مادام بنا من يحابي لهذه الدولة او تلك معتقداً ان الدول تريد الخير للعراق او يروم الاستمرار بمكتسباته تحت ظل عباءة تلك الدول ، حان الوقت للعودة للوطن ، حان الوقت لمحو اثار الماضي بالعمل لا بالقول ، حان الوقت لمن يريد دخول ميدان الوطن مستغفراً عما فات فميدان الوطن يتسع للجميع ، لنحقق مافشلنا في تحقيقه في بداية تشكيل العملية السياسية ، واعتقد حان وقت الاستغفار فالوطن اغلى من المكتسبات والتأريخ سيسجل لأصحاب القول والفعل صفحات ناصعة وسيذكر المتخاذلين لاسيما ساسة الاقوال بما لايليق ان يقال بمروءة رجل.

اجعلوا في نصب اعينكم العراق ولا شيء سوى العراق ارضاً وشعباً ستنجحون بتجديد كل ستراتيجيات العمل السياسي المتهالكة والفاشلة بأخرى تضمن للجميع حقوق ومكانة افضل .هذا المقال يعبر عن وجهة نظر الكاتب وليس له أي علاقة بوجهة نظر شبكة رووداو الإعلامية‬‬‬.

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