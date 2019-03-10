2019/03/10 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / التجارة تعلن عن افتتاح معرضين اقتصاديين في اربيل

10/03/2019 11:48:00 AM |

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واع / بغداد / ل .



هـ

اعلنت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية احدى تشكيلات وزارة التجارة، اليوم الاحد، عن افتتاح معرضان اقتصاديان في مدينة اربيل .

وقالت الوزارة في بيان، تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) نسخة منه، ان "المعرضان اللذان افتتحا بحضور محافظ اربيل و القنصل المصري في اربيل شهدا مشاركة واسعة لشركات القطاع الخاص من المنطقة ودول العالم وهذا دليل على ثقتها بالوضع الامني لإقليم كوردستان"، مشيرة الى ان "الاول معرض( اوتو شو) السيارات والذي تنظمه شركة الاهرامات المصرية والثاني معرض المنتجات المصرية الخامس والذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم المصرية بحضور مسؤولين من حكومة الاقليم وجمهورية مصر العربية".

واكد، ان "هذه المعارض فرصة للتنافس بين الشركات وضرورة استمرار مثل هذه المعارض الاقتصادية والتجارية لما فيها من مصلحة للعراق بصورة عامة ولإقليم كوردستان بشكل خاص ومن كافة الجوانب".

ولفت البيان الى ان "معرض( اوتو شو) للسيارات الذي يستمر لمدة أربعة ايام تشارك فيه العديد من شركات السيارات بفئاتها الجديدة والتي نالت استحسان زوار المعرض ، و من ابرز المشاركين في المعرض كانت شركات لاند روفر , ميزاراتي ، مرسيدس , جيب , رينو , هونداي , دوج , شانغيان , كيا إضافة إلى الشركات المتخصصة في مجال انتاج وتسويق زيوت محركات السيارات وشركات تصنيع الاطارات للسبارات الصالون والحمل ، فضلا عن الشركات المجهزة للأدوات الاحتياطية للسيارات".

واضاف، ان "معرض المنتجات المصرية الذي تشارك فيه أكثر من ٧٠ شركة والذي يستمر لعشرة ايام متتالية يضم مجموعة من السجاد اليدوي وتحف وأنتيكات تروي تاريخ الحضارة المصرية الفرعونية، وأنواعا متعددة من الأثاث والصناعات الخشبية التي صنعتها أيادي حرفيين وفنانين مصريين فضلا عن الشركات المتخصصة في إنتاج المواد الغذائية و المنزلية".

هذا وقد قام وفدا الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية اللذان يشرفان على هذان المعرضان بالترويج للمعرض التجاري السادس عشر للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المزمع أقامته على أرض معرض بغداد الدولي للفترة من ٧ لغاية ١٣ نيسان من العام الحالي من خلال تسليمه البروشور الخاص بالمعرض وتعليمات المشاركة للعديد من الشركات لحثهم وترغيبهم للمشاركة في المعرض الاسلامي.

ت / ل .



هـ

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