محافظ بغداد يكشف عن حل لاعادة الثقة بين المواطنين والحكومة

2019/03/10 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف محافظ بغداد فلاح الجزائري، اليوم الأحد، عن الطريقة، التي يمكن بها، اعادة الثقة بين المواطنين والحكومة الاتحادية أو المحلية.

وقال الجزائري لشفق نيوز ان "اعادة الثقة بين المواطنين والحكومة ضرورة مهمة، وتكون من خلال اكمال المشاريع المهمة التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين"، منوها الى "وجود مشاريع مهمة في بغداد متوقفة، ومنها مشروع مجاري جسر ديالى".

وأضاف ان "الكثير من هذه المشاريع المهمة والحيوية تأخرت، لكن نسعى بهمة كوادر المحافظة وبالتعاون مع اعضاء المجلس فضلا عن حرصنا الدائم لإكمال متطلبات الجهة المنفذة واحتياج المنطقة، لإكمال البني التحتية والفوقية فيها".

وشدد محافظ بغداد على "اكمال هذه المشاريع المهمة"، عادا ذلك "باكورة عملنا في المحافظة، لكي تعود الثقة بين المواطن والحكومة".

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