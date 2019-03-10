مجلس بابل: داعش يعتمد طريقة الذئاب المنفردة في جرف النصر

2019/03/10 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر مجلس محافظة بابل، الأحد، من ان تنظيم “داعش” الإجرامي يعتمد طريقة “الذئاب المنفردة” في شن هجماته وعملياته الإرهابية في ناحية جرف النصر شمالي المحافظة، فيما اقترح تحويل آمرية الفرقة 17 من قيادة عمليات بغداد الى قيادة عمليات الفرات الأوسط.وقال عضو المجلس احمد الغرباوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مايجري حاليا في ناحية جرف […]

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