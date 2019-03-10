2019/03/10 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد فريقا التنسيق للمجلس التنسيقي العراقي السعودي اجتماعه المشترك في بغداد لمراجعة الفقرات التي سيتضمنها جدول اعمال الاجتماع المزمع عقده بين الجانبين في نيسان المقبل بالعاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا ما بحثه المجلس التنسيقي العراقي - السعودي ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذا ما بحثه المجلس التنسيقي العراقي - السعودي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).