الخطوط الجوية الإثيوبية تعلن سقوط طائرة تقل 149 راكباً وطاقماً من 8 أفراد

2019/03/10 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم الأحد، سقوط طائرة كانت في طريقها إلى كينيا، وعلى متنها 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد.

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