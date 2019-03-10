بدء عمليات إستباقية في عموم الموصل للبحث عن عصابات داعش

2019/03/10 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري عن شن عمليات استباقية

في الموصل للبحث والتفتيش عن فلول عصابات داعش الإرهابية في عموم

الموصل ومشارف المدينة .

الجبوري أوضح ان هذه العمليات الاستباقية من قبل قطعات الجيش

المتواجدة في الموصل ومشاركة الاجهزة الامنية ستستمر لأيام عدة حتى

لا يتم إعطاء اية فرصة لتحرك عصابات داعش والظهور من جديد في هذه

المدينة بشكل خاص والمحافظة بشكل عام بعد ان ساد الاستباب الامني

عموم نينوى .

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