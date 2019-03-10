أمنية بغداد تؤكد تأمين 250 كم من حزام العاصمة بواسطة الكتل الكونكريتية

2019/03/10 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي تأمين

حزام بغداد بواسطة الكتل الكونكريتية وبطول مئتين وخمسين كم من

الجانب الغربي للعاصمة.

المطلبي أوضح أن الكتل الكونكريتية تم رفع أغلبها من شوارع بغداد من

اجل فك الاختناقات المرورية ، وأشار إلى أن فتح المنطقة الخضراء يقع

ضمن مسؤولية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاسيما ان ذلك وضع ضمن

برنامجه الحكومي والجميع ينتظر تطبيق ذلك على الرغم من الإجراءات

الايجابية التي قام بها.

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