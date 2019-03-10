2019/03/10 | 12:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف مجموعة علماء أن الاراكيل التي أصبحت مؤخرا رائجة بين عدد كبير من المشاهير تحتوي على مواد كيميائية أكثر سُمية من السجائر
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وقال العلماء، أن “تدخين
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاراكيل : تطلق سموما قاتلة أكثر من السجائر) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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