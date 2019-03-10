الاراكيل : تطلق سموما قاتلة أكثر من السجائر

2019/03/10 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مجموعة علماء أن الاراكيل التي أصبحت مؤخرا رائجة بين عدد كبير من المشاهير تحتوي على مواد كيميائية أكثر سُمية من السجائر

وقال العلماء، أن “تدخين

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