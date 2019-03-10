2019/03/10 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/…اعلنت قوة من استخبارات اللواء 16 في الحشد الشعبي, الأحد, القبض على “نواف الدنو” القيادي البارز في تنظيم “ داعش” الإجرامي وخبير في التفخيخ في كركوك.وذكر بيان لإعلام الحشد أن “قوة من استخبارات اللواء 16 في الحشد الشعبي وبالتعاون مع خلية الصقور القت القبض على قيادي بداعش ملقب بنواف الدنو”.وتابع البيان، أن “الدنو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يلقي القبض على قيادي بارز بعصابات “داعش” في كركوك alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يلقي القبض على قيادي بارز بعصابات “داعش” في كركوك) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يلقي القبض على قيادي بارز بعصابات “داعش” في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).