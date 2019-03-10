2019/03/10 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/…أعلن الحشد الشعبي، الأحد، عن تأمين طريق زوار الإمام علي الهادي (ع) الدجيل – سامراء.وذكر بيان لإعلام الحشد أن “قوات اللواء الأول في الحشد الشعبي شددت من إجراءاتها لتأمين طريق زوار الإمام علي الهادي(ع) الدجيل – سامراء”.وأضاف البيان، أن “قوات اللواء تواصل إجراءاتها الأمنية لتأمين الزائرين المتوجهين الى سامراء لإحياء ذكرى استشهاد الإمام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يؤمن طريق سامراء لزوار الإمام الهادي (ع) alansaar.

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