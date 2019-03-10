2019/03/10 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من تصميمات خشبية متقنة الصنع لأشهر شركة عالمية قوامها مكعبات تركيبية ملونة.

“ليجو” نجاح سطرته شركة عائلية بامتياز فما قصتها؟

أسس الشركة نجار دنماركي اسمه أولي كيرك كريستانس، رغب في تصنيع شيء مميز فكانت الألعاب الخشبية فكرته المميزة والمبتكرة والتي بدأها عام 1932.

تمت تسميه الشركة في عام 1934 بـ”ليجو”، وكلمة ليجو هي كلمة دنماركية تعني “العب جيدًا”.

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصة نجاح.. 500 مليار قطعة صنعت أسطورة ليجو) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصة نجاح.. 500 مليار قطعة صنعت أسطورة ليجو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).