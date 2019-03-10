محافظ بغداد يفتتح مشروع مجاري جسر ديالى

2019/03/10 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..افتتح محافظ بغداد فلاح الجزائري، الأحد، مشروع مجاري جسر ديالى، فيما أكد أهمية عودة الثقة بين المواطنين والحكومة ,من خلال اكمال المشاريع المهمة التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين.وقال الجزائري في بيان تلقت /المعلومة/، إن “هذا المشروع مهم وحيوي لخدمة تلك المنطقة”, موضحا أن “المشروع تأخر كثيرا ولكن بهمة كوادر المحافظة المتمثلة في […]

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