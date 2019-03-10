العمليات المشتركة تنفي تسجيل 83 سرقة في كركوك

2019/03/10 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت العمليات المشتركة، اليوم الاحد، عن تسجيل 83 حالة سرقة في كركوك.وقال قائد المقر المتقدم اللواء الركن قوات خاصة سعد حربية في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه: ان "الأنباء التي تناقلتها احد الفضائيات حول تسجيل 83 حالة سرقة في كركوك، عارية عن الصحة"، مشيرا الى ان "القوات الأمنية اعتقلت عشرات المطلوبين وفككت شبكات اجرامية".

واكد حربية في البيان، ان "قواتنا التي تعمل على محاربة الأرهاب والقضاء عليه وانجاح خطة اعادة الاستقرار واعادة النازحين وتأمين الحماية لجميع مكونات كركوك وستضرب كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك وممارسة الأنشطة الأجرامية".

ونشرت احدى وسائل الاعلام خبراً تضمن انه تم تسجيل 83 حالة سرقة في عموم محافظة كركوك.

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