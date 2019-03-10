أتعاني من الأرق عليك بالعسل.. فوائد جمة

2019/03/10 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثبتت الدراسات العلمية الحديثة، ان تناول العسل الخام يساعد الجسم على الاسترخاء ويجعله مستعد لنوم طويل وهادئ، وذلك لان العسل الخام يحتوي على مادة الفركتوز والجلوكوز بكميات كبيرة، وتحتوي تلك المواد على الكثير من الفوائد التي يحتاجها الجسم، فيستخدم دماغك الجليكوجين في الكبد وذلك لتخزين الكربوهيدرات في الليل .والعسل الخام يجدد هذا المواد، في حين أن الجلوكوز يعطي جسمك دفعة صغيرة من الطاقة في شكل سكر دم، فإن الفركتوز يستغرق وقتًا أطول في المعالجة، ويتم تخزينها في الكبد، ويستخدم من قبل عقلك للحصول على الطاقة أثناء النوم ، مستويات الجلوكوز المستقرة مهمة أثناء النوم وهذا ما يفعله الجسم عند تناول العسل الخام .

فهو يغذي الدماغ أثناء النوم، كما انه يبطئ الفركتوز الموجود في الجسم على معالجة الجلوكوز، هذه المواد الكيميائية مهمة جدا للحفاظ على مستويات الجلوكوز حتى عندما تأخذ قيلولة بعد الظهر، والذي يجعل النوم أكثر هدوء في الليل، فيجعل الانسان ينام بعمق ولا يستيقظ في منتصف الليل يبحث عن الطعام.

أنواع العسل

يوجد العسل في السوبر ماركت بكثرة، فنجده داخل عبوات بلاستيكية مليئة بالعسل الساخن او المطهو، كما انه يأتي مبستر ومصفى، ولكن إذا كنت تريد نوم عميق، فعليك بالعسل الخام، فالعسل الخام لا يتم تسخينه، وأيضا نادر ما نجده في السوبر ماركت، فمعظم المحال الكبيرة تعمل على تعقيم العسل من خلال تسخينه الى 105 درجة وما فوق .

وذلك يساعد على منع التبلور، فتلك المعالجات الخارجية تضر بشكل كبير البكتيريا والانزيمات الطبيعية الموجودة في العسل الخام، فالبكتيريا الطبيعية وحمض اللاكتيك الموجود في عسل النحل الخام، هي من الأشياء الهامة التي لها دور كبير في النوم بشكل عميق، يمكن لبكتيريا الأمعاء أن تصنع المزيد من الذيفان الداخلي، والتي تعمل مع البكتيريا وقد تقلل من الاضطرابات وتجعل الهرمونات الموجودة أقل إجهادًا وأكثر استرخاءً.

كيفية استخدام العسل الخام في تحسين النوم

إذا كنت ترغب في استخدام عسل النحل الخام في تحسين النوم، فيمكنك ان تفعل ذلك بكل سهولة، فيمكنك البدء قبل النوم بحوالي ثلاثون دقيقة، وتناول ملعقة صغيرة من العسل الخام الغير مبستر، عليك ان تقوم بفعل ذلك يوميا لمدة أسبوع حتى تحدد ما إذا كانت تلك التجربة مفيدة وتساعدك عل النوم ام لا، فاذا شعرت ان العسل قليل ولا ينفع .

فيمكنك زيادة الجرعة الى ملعقتين صغيرتين قبل النوم بنفس المدة، فيمكنك فعل ذلك لمدة أسبوع أيضا قبل ظهور أي نتائج، وتعمل هذه الطريقة مع تقليل كمية الكربوهيدرات التي تتناولها، لذا عليك ان لا تأكل كميات من الكربوهيدرات في وجبة العشاء، حاول ان تزيد من كمية البروتين التي تتناولها والدهون والخضراوات الصحية، فهي تعمل على تحسين مستوى الطاقة على مدار اليوم كما انها تعزز المناعة، وتبطئ الشيخوخة .انتهى/ ع

المصدر: وكالات

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