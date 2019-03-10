2019/03/10 | 12:09

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحادية تحدد موعد النظر في دعوى محافظ البصرة ضد رئيس المجلس NAS | موقع ناس الرسمي.

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