غوارديولا يعلق على انباء انتقاله الى يوفنتوس

2019/03/10 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..علق المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، لأول مرة على شائعات انتقاله لتدريب يوفنتوس بعد نهاية الموسم الحالي، وذلك عقب فوز المان سيتي على واتفورد بنتيجة 3-1 في إطار الأسبوع الـ30 بـ”البريميرليغ”.وقال غوارديولا في تصريحاته التي نقلها موقع النادي الرسمي بعد الفوز على واتفورد، “نحن في المنعطف الأخير من الموسم، لذا […]

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