تحالف الصدر يكشف عن

2019/03/10 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، عن قرب احداث "ثورة" داخل مجلس النواب العراقي.

وقال النائب عن التحالف علاء الربيعي لشفق نيوز ان "هناك قوانين كثيرة ستمرر خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، ومنها قانون الكسب غير المشروع، وقانون الجرائم المعلوماتية، وقانون السكن العشوائي، وقوانين كثيرة على طاولة مجلس النواب ستكون خلال الايام المقبلة".

وأضاف الربيعي ان "مجلس النواب، سيشهد خلال الفترة المقبلة ثورة حقيقية في التصويت على الكثير من مشاريع القوانين المهمة، والتي قسم منها مؤجلة منذ الدورات البرلمانية السابقة".

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