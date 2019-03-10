النزاهة البرلمانية تتحدث عن آليات يستخدمها عبد المهدي لمكافحة الفساد

2019/03/10 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكدت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الأحد، وجود أمل في محاربة الفساد، بعد جلسة البرلمان، يوم أمس، المخصصة لمناقشة جهود مكافحة الفساد.

وقال عضو اللجنة هشام السهيل لشفق نيوز انه "من خلال جلسة أمس، نعتقد ان هناك أملاً للمستقبل، بان تكون هناك محاربة حقيقة للفساد، ونحن بحاجة الى ترجمة اجتماع أمس الى الواقع".

وأضاف السهيل "سنتابع مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الاليات التي سوف يستخدمها لمكافحة الفساد، خصوصا ونحن لا نحتاج الى تنظير، بل نحتاج الى عمل فعلي".

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