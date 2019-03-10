رئيس كتلة دولة القانون النيابية يكشف عن جمع تواقيع لاستجواب وزير الخارجية

2019/03/10 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس كتلة دولة القانون النيابية خلف عبد الصمد عن جمع تواقيع لتقديم طلب رسمي لاستجواب وزير الخارجية محمد علي الحكيم .وقال عبد الصمد في تصريح له:” سيتم يوم غد الاثنين جمع تواقيع لتقديم طلب رسمي لاستجواب وزير الخارجية محمد علي الحكيم ، عن ممارساته الاخيرة باقصاء ضحايا النظام السابق واستثناء البعثيين داخل الوزارة […]

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