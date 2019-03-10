وزارة العمل تصدر اكثر من 152 الف بطاقة ذكية للأسر المشمولة براتب الإعانة الاجتماعية

2019/03/10 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصــدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية (152031) بطاقة (كي كارد) في بغداد والمحافظات عدا إقليم كردستان ضمن دفعتي الشمول الجديد الثالثة والرابعة لغاية يوم الخميس الماضي ” .وقال مدير عام دائرة تكنولوجيا المعلومات في هيئة الحماية الاجتماعية المهندس جمال عبد الرسول بحسب بيان للوزارة ” إن أقسام الحماية الاجتماعية […]

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