عمليات البصرة توجه برفع جميع الكتل الكونكريتية في المحافظة

2019/03/10 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجهت قيادة عمليات البصرة، الاحد، برفع جميع الكتل الكونكريتية في المحافظة.

وقال قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال في بيان تلتقه وكالة صدى، انه “وبحسب توجيهات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تم توجيه القوات الامنية برفع جميع الكتل الكونكريتية في المحافظة”.

هذا ووجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي برفع الصبات الكونكريتية من العاصمة بغداد وجميع المحافظات ضمن حملة فتح الشوارع المغلقة ورفع التجاوزات على حرمة الطريق .

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