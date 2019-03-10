بلدية الشعب: المباشرة بتنفيذ معبر لخدمة (6000) قطعة سكنية بمنطقة الثعالبة

2019/03/10 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد المباشرة بتنفيذ معبر لخدمة (6000) قطعة سكنية بمنطقة الثعالبة شرقي بغداد.ونقل بيان للامانة تلقت " العهد نيوز" نسخة منه، ان "دائرة بلدية

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