إصدار (152031) بطاقة ذكية للأسر المشمولة براتب الإعانة الاجتماعية في وزارة العمل

2019/03/10 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية (152031) بطاقة (كي كارد) في بغداد والمحافظات عدا إقليم كردستان ضمن وجبتي الشمول الجديد

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