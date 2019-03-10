الطائرة الرئاسية الجزائرية تصل جنيف لإعادة بوتفليقة

2019/03/10 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة - اين]وصلت طائرة الرئاسة الجزائرية الى مدينة جنيف في سويسرا بعد تقارير عن احتمال عودة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للبلاد اليوم.

ويخضع بتوفليقة {82 عاماً} للعلاج منذ أيام في إحدى مستشفيات جنيف وسط احتجاجات شعبية غير مسبوقة في بلاده رفضاً لترشحه الى ولاية رئاسية خامسة.ولا يزال الغموض يحيط بمكان تواجد رئيس الجزائر وحالته الصحية.وكانت تقارير إعلامية كشفت، مساء الخميس الماضي، أن الرئيس الجزائري خرج من المستشفى الجامعي في جنيف، في اتجاه مصحة أخرى أو إلى بلاده، دون تأكيد، مشيرة إلى أنه يعاني من وضع صحي حرج.

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