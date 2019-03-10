اليوم.. وطني الشاطئية يلاعب عُمان في البطولة الآسيوية

2019/03/10 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يلتقي المنتخب العراقي مع نظيره العماني، يوم الأحد، على ملعب بالي هاي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة آسيا للكرة الشاطئية 2019 في تايلاند.وتضم المجموعة ثلاثة منتخبات، حيث يتواجد فيها أيضاً منتخب إيران.وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الجمعة فوز إيران على العراق 5-2، في حين تشهد الجولة الثالثة يوم […]

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