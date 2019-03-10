بعد تشكيل فريق استقصائياً.. النزاهة تدعو إلى توفير البيئة المناسبة للتعليم

2019/03/10 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، إلى ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات وتوفير البيئة اللازمة للتعليم، لما في ذلك من دورٍ فاعلٍ في رفع المستوى العلميِّ للطلبة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “دائرة الوقاية في الهيئة شكلت فريقاً استقصائياً للوقوف على حيثيات التسجيل الفديوي الذي تناقلته عددٌ من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والذي يُظهِرُ تسرُّب مياه الأمطار إلى غرف إحدى مدارس محافظة واسط أثناء فترة أداء الطلبة لامتحانات نصف السنة”.

واضاف ان “الفريق انتقل إلى موقع مدرسة (التقية) في قضاء الصويرة وأجرى اتصالاتٍ مباشرةً مع الوكيل الإداريِّ لوزارة التربية والجهات المعنية بالمحافظة، بغية الوقوف على تفاصيل الموضوع والأسباب التي أدَّت إلى ذلك”.

وتابع البيان ان “الهيئة حذَّرت في كتابٍ مرسلٍ إلى محافظة واسط، من تكرار هذه الحالات”، داعيةً إلى “توفير البيئة الملائمة للتعليم، بغية الإسهام في رفع المستوى العلميِّ للطلبة”.

ونبهت الهيئة على “ضرورة الاستعداد المبكر من قبل المحافظة وجهدها البلدي والهندسي، لتلافي حدوث مثل هذه الحالات”.

وكانت عددٌ من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعيِّ نشرت تسجيلاً فيديوياً يظهر تسرُّب مياه الأمطار لقاعات إحدى المدارس في الصويرة بمحافظة واسط أثناء أداء طلابها امتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي.

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