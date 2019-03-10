النظر بدعوى محافظ البصرة ضد رئيس مجلس المحافظة غدا

2019/03/10 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

بالوثيقة..



المحكمة الاتحادية تقرر النظر بدعوى محافظ البصرة ضد رئيس مجلس المحافظة يوم غد الاثنين.

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